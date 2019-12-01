AGRICULTURA intensifica la vacunación y reduce 10% la rabia paralítica en especies ganaderas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 13:49:02

Ciudad de México, a 28 de octubre 2026.- En el primer semestre de 2026 se redujeron 10 por ciento los casos de rabia paralítica con respecto al mismo periodo de 2025, como resultado de las acciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), los gobiernos estatales y el sector productivo.

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en ese periodo se registraron 251 casos de rabia paralítica en especies ganaderas y 22 en animales silvestres.

AGRICULTURA precisa que 244 casos corresponden a bovinos, cinco a équidos y dos a caprinos, mientras que en fauna silvestre se localizaron casos en 17 murciélagos hematófagos, un murciélago insectívoro, un búfalo, un borrego de Berbería (Ammotragus lervia), un zorrillo y un zorro.

Para hacer frente a la transmisión del virus de la rabia, resalta que el Senasica opera la Campaña Nacional para la Prevención y Control de la Rabia en Bovinos y Especies Ganaderas, a través de la cual se atiende la notificación de animales sospechosos de rabia paralítica, los cuales se confirman mediante diagnóstico en laboratorios oficiales y autorizados por el Senasica.

A través de esta campaña, el Senasica vigila, diagnostica y confirma casos de esta enfermedad en animales de consumo y fauna silvestre, toda vez que estas especies se convierten en potenciales transmisores para el ganado e incluso el ser humano.

Además, el personal del Senasica y los gobiernos estatales promueven la vacunación de animales a nivel nacional y, de esta manera, el primer semestre de 2026 se aplicaron 648 mil 124 dosis de vacuna contra la rabia al ganado en riesgo en las 26 entidades, en donde se ha detectado presencia del murciélago hematófago —también conocido como vampiro (Desmodus rotundus)— que es el principal transmisor de la enfermedad.

En tanto que la Dirección General de Salud Animal del Senasica, a través de los Comités de Fomento y Protección Pecuaria de los estados, ha realizado más de mil 700 operativos de monitoreo del murciélago, además de atender 307 notificaciones de productoras y productores, de las cuales casi el 40 por ciento han resultado negativas.

Por instrucciones de la secretaria de AGRICULTURA, Columba Jazmín López Gutiérrez, en estas unidades de producción se han protegido aproximadamente 60 mil animales de consumo, como resultado de las acciones antes citadas.

La campaña se apoya para el diagnóstico en el Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal (Cenasa), que desde 2014 es reconocido internacionalmente como Laboratorio de Referencia para la Rabia por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se encuentran también facultados para diagnosticar esta enfermedad los laboratorios de Bioseguridad Nivel 3 de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) y siete —autorizados por el Senasica— en Chiapas, Villahermosa, Hermosillo, Chihuahua, Durango, Mérida y Campeche.

Como parte del enfoque de Una Sola Salud, la Campaña se ha coordinado con el sector de Salud para atender a 233 personas que tuvieron contacto directo con animales positivos a rabia, quienes recibieron el tratamiento antirrábico, de enero a septiembre de 2026.

El murciélago hematófago habita en las regiones tropicales y subtropicales del continente americano, desde el norte de México hasta el norte de Argentina. Se establece en árboles huecos, cuevas, casas abandonadas, alcantarillas, puentes y grietas en las rocas y conforma colonias de 20 a 50 animales.

Solo seis entidades son reconocidas como libres de rabia paralítica transmitida por este tipo de murciélago: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México y Tlaxcala.