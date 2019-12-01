Agreden y amagan con arma de fuego a vigilante de la tercera edad en fraccionamiento de San Luis Potosí

Agreden y amagan con arma de fuego a vigilante de la tercera edad en fraccionamiento de San Luis Potosí
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 07:05:13
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 28 de diciembre del 2025.- Un vigilante de la tercera edad fue golpeado y amenazado con arma de fuego durante la madrugada del 25 de diciembre en el fraccionamiento Puerta de Piedra, en San Luis Potosí.

De acuerdo con testimonios vecinales, el agresor ingresó a la zona habitacional y atacó al guardia sin motivo aparente, dejándolo con lesiones visibles en el rostro y cuerpo.

Tras la agresión, el responsable escapó del lugar a bordo de un vehículo aún no identificado.

Las y los residentes del fraccionamiento solicitaron apoyo para identificar al presunto atacante y exigieron la intervención de las autoridades de seguridad, al señalar que el hecho generó temor entre la comunidad y reveló la vulnerabilidad del personal de vigilancia, especialmente de adultos mayores que desempeñan esa labor.

