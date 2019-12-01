Afirma Sheinbaum que trabaja con Cuba para reanudar envíos de crudo a la isla caribeña

Afirma Sheinbaum que trabaja con Cuba para reanudar envíos de crudo a la isla caribeña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 08:37:27
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Ciudad de México, a 31 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que su administración trabaja con el de Cuba para reactivar los envíos de petróleo a la isla a través de los acuerdos comerciales establecidos entre ambos países.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana dejó en claro que, en este tema, su gobierno no mantiene negociaciones con Estados Unidos, ya que la República Mexicana  tiene todo el derecho de enviar el hidrocarburo a la nación caribeña sin tener ninguna sanción de parte de Washington.

“México tiene todo el derecho de enviar combustible, ya sea por razones humanitarias o comerciales, pero no queremos afectar al país (con aranceles debido al bloqueo petrolero de facto de Donald Trump contra ese país). En ambos temas estamos trabajando con ellos”, compartió la jefa del Ejecutivo federal.

No obstante, aseguró que cualquier determinación sobre envíos, aseguró, se tomará conforme al contexto económico y será dada a conocer públicamente.

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