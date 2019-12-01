Afina detalles Sheinbaum con su gabinete para la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Afina detalles Sheinbaum con su gabinete para la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 21:59:12
Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con su gabinete legal y ampliado, con la finalidad de afinar detalles para la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual será presentado oficialmente el día domingo en Palacio Nacional.

Dicha reunión, se alargó por poco más de tres horas. Todos los integrantes del gabinete arribaron al recinto pasadas las 16:00 horas y salieron minutos después de las 20:00 horas.

La mandataria mexicana, indicó durante su conferencia de prensa mañanera, que también estaba convocado el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

A la salida, algunos funcionarios expresaron que sin duda hay mucho trabajo por hacer, pero será hasta el fin de semana, que se den todos los detalles del Plan.

 

Noventa Grados
