Advierte la SSPC sobre riesgos de sextorsión y emite recomendaciones para reforzar la seguridad digital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 21:38:16

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2026.- Ante el aumento de delitos cometidos a través de internet, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) difundió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para prevenir la sextorsión, una modalidad de extorsión digital que consiste en amenazar con divulgar contenido íntimo con el fin de presionar a las víctimas.

De acuerdo con la dependencia, este delito ocurre cuando una persona obtiene o recibe material de carácter privado, como mensajes, fotografías o videos, y posteriormente amenaza con hacerlo público para exigir dinero o para obligar a la víctima a enviar más contenido comprometedor.

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la SSPC destacó la importancia de reforzar las medidas de seguridad en línea y de fomentar la prevención, especialmente entre niñas, niños y adolescentes. En este sentido, recomendó mantener un diálogo abierto con los menores sobre sus actividades en internet, interesarse en las plataformas que utilizan y explicarles los riesgos que existen en el entorno digital.

Entre las medidas de protección sugeridas destacan configurar adecuadamente la privacidad en redes sociales, activar la verificación en dos pasos, revisar los permisos de las aplicaciones, utilizar contraseñas seguras y evitar conectarse a cuentas importantes mediante redes Wi-Fi públicas.

La dependencia también aconseja tomar precauciones antes de compartir contenido en internet, como desactivar la geolocalización, utilizar plataformas con cifrado de extremo a extremo, evitar el almacenamiento automático de archivos multimedia y recordar que cualquier publicación puede ser descargada o difundida por terceros. Además, enfatiza que toda actividad en línea deja un rastro digital y que la información compartida puede permanecer en la red de manera indefinida.

En caso de ser víctima de sextorsión o cualquier forma de violencia digital, las autoridades recomiendan buscar apoyo de personas cercanas o acudir a las instituciones correspondientes.

Asimismo, es fundamental recopilar y conservar pruebas como capturas de pantalla, perfiles, correos electrónicos, datos de cuentas bancarias o cualquier información que ayude a identificar al responsable.

Finalmente, la SSPC sugiere bloquear y reportar a los agresores dentro de las plataformas digitales y presentar la denuncia correspondiente. Para recibir orientación adicional, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía disponible en el portal oficial de la dependencia.

Con estas acciones, la Secretaría reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad digital y prevenir los ciberdelitos que afectan a la población.