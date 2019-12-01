Adopciones de perros aumentan más de 60% en el municipio de Querétaro: Lennyz Meléndez

Querétaro, México, 2 de julio de 2026.- La secretaria de Bienestar Animal del municipio de Querétaro, Lennyz Meléndez Chacón, informó que las adopciones de perros han incrementado en más del 60% durante la actual administración municipal, resultado de las campañas permanentes de promoción y de las jornadas que se realizan prácticamente cada fin de semana en plazas públicas y centros comerciales.

La funcionaria destacó que, hasta el momento, se han concretado 295 adopciones, además de más de 16 mil esterilizaciones gratuitas, ocho mil microchips implantados, alrededor de ocho mil 500 vacunas antirrábicas y cinco mil vacunas múltiples aplicadas en cerca de 400 jornadas desde que arrancó la administración.

“Al día de hoy llevamos más de 16 mil esterilizaciones realizadas de forma gratuita, llevamos ocho mil microchips implantados, 295 adopciones, prácticamente ocho mil 500 vacunas antirrábicas aplicadas; esto se traduce a que llevamos casi 400 jornadas de esterilización gratuitas desde que inició la administración del alcalde Felifer Macías”, dijo.



Añadió que las personas interesadas en adoptar un perro pueden consultar las redes sociales del Municipio, donde se publica de manera constante la información de los ejemplares disponibles y el calendario de las jornadas de adopción, las cuales se llevan a cabo prácticamente todos los fines de semana en diferentes plazas públicas y comerciales del municipio.

Detalló que la dependencia ha realizado más de 100 operativos para fomentar la tenencia responsable de mascotas, atendido más de cinco mil reportes de maltrato animal, efectuado más de cinco mil rescates y mantiene un programa permanente de concientización en escuelas.

“Llevamos más de 100 operativos para concientizar a la ciudadanía de no dejar a sus animales en vía pública (…), llevamos más de cinco mil rescates, hemos atendido más de cinco mil reportes de maltrato y todas las semanas estamos en escuelas dando pláticas de concientización, porque estamos alineados a la prevención y sabemos que la prevención inicia desde los niños y podemos apostarle a un futuro sin maltrato animal”.

De igual manera, invitó a la ciudadanía a participar en la jornada de adopción de este sábado en Plaza Uptown Juriquilla, así como en las jornadas de esterilización que se realizarán este viernes en Bosques del Acueducto y el sábado en Carretas.