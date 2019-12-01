Admite Sheinbaum que Reforma Electoral aún no está lista pero “le va a gustar a todos”, asegura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 13:17:09

Ciudad de México, a 15 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que aún no tiene lista su propuesta de Reforma Electoral, pero adelantó, “le va a gustar a todos”.

“Es una propuesta que le va a gustar a todos. Es una propuesta que fortalece nuestro sistema electoral y fortalece la democracia, y el fortalecimiento de las consultas”, sostuvo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que continúa el proceso interno para resolver algunos planteamientos que le han presentado.

No obstante, aseguró que en el documento tratarán los temas de representación e minorías y reducción de gastos, ya que, comentó que las elecciones en México son “de las más caras del mundo”.

“Las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tiene por qué ser así… Todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones”, expuso la jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, recalcó que no se quitará autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE) y apuntó a que los plurinominales se elijan de una forma distinta.

Igualmente, la gobernante puntualizó que su propuesta de Reforma Electoral se encaminará a una mayor democracia participativa, con la posibilidad de consultas ciudadanas anuales.