Adán Augusto fue electo por senadores morenistas, no por "dedazo", asevera Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 12:46:26
Ciudad de México, a 19 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que Adán Augusto López Hernández, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, fue electo para esa función por su compañeros de partido y no por “dedazo”.

“Él fue electo como coordinador por los senadores de Morena. Porque antes se creía en el dedazo del presidente en todos lados, él fue electo por los senadores de Morena y nos reunimos para discutir los temas que tienen que ver con las leyes que vamos a proponer”, indicó la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal mencionó que en la reunión que sostuvo con López Hernández y con el diputado federal Ricardo Monreal, no se tocó el tema de la posible salida del cargo, de ex secretario de Gobernación.

En ese sentido, la gobernante argumentó que ese es un tema de la agenda legislativa del Congreso de la Unión y es una investigación de la Fiscalía del Estado de Tabasco (FGE), y a la Fiscalía General de la República (FGR).

Noventa Grados
