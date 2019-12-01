Acusan abuso de autoridad en el aeropuerto capitalino por restricciones a transporte por aplicación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 19:09:31

Ciudad de México, 17 de abril de 2026.- La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, alertó que elementos de la Guardia Nacional están bajando a usuarios de servicios de transporte por aplicación, como Uber, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La legisladora señaló que esta situación representa una problemática relevante, ya que se está impidiendo el uso de plataformas digitales, lo que ha generado complicaciones para los pasajeros a pocas semanas del Mundial.

Asimismo, aseguró que las filas para transporte autorizado son extensas, con tiempos de espera que superan las dos horas, y calificó la situación como un abuso de poder por parte del gobierno y de la Secretaría de Marina, en presunto contubernio con lo que denominó “la mafia de las empresas de taxis”.

Este operativo responde a regulaciones federales en zonas aeroportuarias, donde se prioriza el servicio de taxis concesionados, y se ha intensificado desde marzo de 2026 como parte de la preparación logística rumbo al Mundial.