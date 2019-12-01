Acusa el académico colombiano Leonardo Ariel Escobar que fue golpeado por elementos de la GN tras ser detenido

Puebla, Puebla, a 19 de enero de 2026.- El académico colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios denunció haber sufrido graves violaciones a sus derechos humanos durante el tiempo en que estuvo desaparecido en Nuevo León, del 2 al 16 de enero, y responsabilizó directamente a elementos de la Guardia Nacional (GN), a quienes acusó de haberlo golpeado y causarle la fractura de tres costillas.

El Doctor en Letras aseguró que, tras la agresión, personal del Aeropuerto Internacional de Monterrey le negó apoyo y lo expulsó de la terminal, dejándolo en situación de calle. También señaló que autoridades municipales de Apodaca, a quienes fue entregado por la GN, no registraron su detención ni le permitieron comunicarse con familiares durante las 36 horas que permaneció retenido.

Su testimonio fue difundido mediante un video durante una rueda de prensa en la Universidad Iberoamericana Puebla, donde el rector Alejandro Eduardo Guevara Sanginés dio lectura a un pronunciamiento institucional. En el cual se destacó que “la localización con vida no es sinónimo de justicia, es apenas el primer paso para el esclarecimiento de los hechos” y se exigió aclarar las inconsistencias atribuibles a la GN y a autoridades de Apodaca.

La universidad también condenó la filtración de información que, afirmó, promueve la revictimización, y reiteró que “debe ser la evidencia acreditable y el dicho de las víctimas lo que esclarezca lo sucedido y no la narrativa prevaleciente”.

Escobar Barrios sostuvo que fue detenido de manera irregular por una supuesta “falta administrativa” tras arribar al Aeropuerto de Monterrey. “Antes de ir a la celda fui golpeado por la Guardia Nacional, lo cual me generó una fractura de tres costillas, ya comprobada médicamente”, afirmó.

Añadió que permaneció tres días detenido en Apodaca sin que se le informaran sus derechos ni se registrara oficialmente su arresto.