Acude gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla a velorio de Carlos Manzo; asistentes le claman justicia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 12:07:15
Uruapan, Michoacán, 2 de noviembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, asistió al velorio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien fuera asesinado la noche del sábado en un evento público, en el llamado Festival de las Velas, tradicional en el municipio michoacano.

A su arribo, asistentes al sepelio clamaron justicia al mandatario estatal entre gritos, con la desesperación que ha representado el cobarde asesinato del alcalde.

Ramírez Bedolla ofreció sus condolencias a la familia del 'Sombrerudo', para después retirarse.

A su salida, la gente continuó con la exigencia de seguridad, situación que ha representado un reto para las autoridades federales y estatales.

Es una realidad es que la ejecución de Carlos Manzo no puede quedar impune, ante una ola creciente de violencia en el estado de Michoacán, que se extiende por toda la República Mexicana.

