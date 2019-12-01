Activan protocolos de emergencia por microsismo en la CDMX

Activan protocolos de emergencia por microsismo en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 22:11:58
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2025.- Un microsismo se registró en la Ciudad de México, de acuerdo al reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico que se reportó en la alcaldía Coyoacán, tuvo una magnitud de 2.3, y fue perceptible en algunas zonas del sur de la capital del país, además de que detallaron que fue alrededor de las 20:36 horas y tuvo una profundidad de un kilometro.

Hasta el momento, no hay reporte de afectaciones, pero el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), indicó que los protocolos de emergencia fueron activados.

También precisaron que la alerta sísmica no fue activada, debido a que el epicentro ocurrió en la Ciudad de México.

 

