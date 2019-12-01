Activan Plan Nacional de Contingencias Nivel III tras derrame de hidrocarburo en río Pantepec

Pantepec, Veracruz, a 24 de octubre 2025.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), anunció el inicio de la implementación del Plan Nacional de Contingencias Nivel III por el derrame de hidrocarburo en el río Pantepec, en Veracruz.

Esta estrategia contempla el despliegue de 750 elementos pertenecientes a Petróleos Mexicanos (Pemex), autoridades locales, empresas privadas y la misma dependencia federal.

Asimismo, se llevó a cabo la instalación de 22 barreras con un aproximado de mil 970 metros en las bocas de los esteros de Zapotal Zaragoza, Quinta Las Puertas, Casa Blanca, Tenechaco, Palma Sola, Tumilco, La Calzada, Tampamachoco y Jácome

A través de un comunicado, la Marina indicó que en la previa convocó de manera extraordinaria a los Integrantes e Invitados Permanentes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Atender la Contaminación por Hidrocarburos y Sustancias Nocivas en las Zonas Marinas Mexicanas (CICONMAR), con el fin de llevar a cabo la declaratoria de activación de citado Plan Nacional, integrando así el Sistema de Comando de Incidentes a Nivel Nacional.

De igual forma, se explicó que el derrame de hidrocarburo en el río Pantepec se encuentra contenido gracias a las acciones del Mando Unificado en coordinación con representantes de: ASIPONA Tuxpan, Capitanía de Puerto de Tuxpan, Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), Petróleo Mexicanos (Pemex), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Protección Civil del Municipio de Tuxpan y diversos Cesionarios de la ASIPONA Tuxpan, así como de Particulares.