Activan Alerta Roja por lluvias en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 07:59:30

Ciudad de México, a 1 de septiembre 2025.- El gobierno de la Ciudad de México, activó la Alerta Roja ante el pronóstico de fuertes lluvias durante el 1 de septiembre.

Las alcaldías en la que aplicará la advertencia son Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Además, Milpa Alta y Tlalpan cuentan con Alerta Naranja.

Por lo anterior, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital (SGIRPC), recomendó a la población portar paraguas o impermeable; así como utilizar el líquido para regar las plantas.

De igual forma, guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

De igual forma, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, Protección Civil de la CDMX pidió a la ciudadanía comunicarse a los teléfonos 911, al 555 658 1111 de Locatel, y al 555 683 2222 de la SGIRPC.