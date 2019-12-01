¡Abrígate bien! Seguirán ocasionando bajas temperaturas los frentes fríos número 28 y 29 en el país

Ciudad de México, a 15 de enero de 2026.- Los frentes fríos número 28 y 29 provocarán un descenso significativo de temperaturas en estados de las mesas del Norte y Central, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este viernes, aunque la masa de aire polar asociada al frente frío 28 dejará de afectar directamente al territorio nacional, durante la mañana y la noche persistirá un ambiente de frío a muy frío en ambas mesas. Se prevén heladas en zonas elevadas, con temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados Celsius en regiones serranas de Chihuahua y Durango. En áreas montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, los valores oscilarán de -5 a 0 grados, mientras que en zonas altas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas se esperan mínimas de 0 a 5 grados.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, abrigarse adecuadamente, mantenerse hidratada, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a personas con enfermedades crónicas, niñas, niños y adultos mayores, además de seguir las indicaciones del Sector Salud y de Protección Civil.

Durante la tarde de este viernes, el frente frío número 29 ingresará por el norte y noreste del país. En combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará vientos de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 40 a 60 km/h en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y de 30 a 50 km/h en el sur de Tamaulipas y Veracruz.

Asimismo, se pronostican lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y el Estado de México; chubascos en Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla, así como precipitaciones aisladas en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Para las primeras horas del sábado, continuarán las bajas temperaturas, con mínimas de -10 a -5 grados y heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados en áreas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y de 0 a 5 grados en regiones montañosas de Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Además, se prevén lluvias muy fuertes en regiones de Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Totonaca y Nautla); fuertes en Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango) y otras zonas de Veracruz; chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Nuevo León, Campeche y Yucatán.

Durante la noche del sábado, se espera un nuevo evento de Norte, con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas, Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec, además de vientos de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Para el domingo, el ambiente gélido persistirá, con temperaturas mínimas de -10 a -5 grados y heladas en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango; de -5 a 0 grados en regiones altas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Baja California, Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México y Morelos. También se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca.

Por la tarde del domingo, se pronostican lluvias intensas en regiones de Puebla y Veracruz; muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas; fuertes en Hidalgo, Puebla y Veracruz, además de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro.

Finalmente, se anticipa otro evento de Norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, de 60 a 80 km/h en Veracruz y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante estas condiciones climatológicas, se recomienda a la población tomar precauciones, abrigarse adecuadamente y atender las indicaciones de Protección Civil y autoridades de Salud.