Abren dos centros de acopio en el estado de Querétaro para ayudar a Venezuela

Abren dos centros de acopio en el estado de Querétaro para ayudar a Venezuela
Autor: Fernando Trejo  / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 20:53:02
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Querétaro, México, 29 de junio de 2026.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres informó que se instalarán tres centro de acopio que estarán instalados en la Planta de Almacenamiento, Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ) y en las oficinas de Casa de Ecala, donde se recibirán insumos en especie.

Detalló que se estarán recibiendo alimentos no perecederos, como enlatados, sopas instantáneas, pastas, cremas en sobre, harinas, leche en polvo, papillas para bebé, productos de limpieza e higiene personal, así como material de primeros auxilios, entre ellos gasas, algodón, vendas, cabestrillos y desinfectantes.

“Me confirman que a partir de hoy estaremos implementado centros de acopio para la ayuda humanitaria a Venezuela, queremos invitar a toda la gente a que puedan participar y apoyar”, dijo.

Recorrido que las ubicaciones de los centros son: Planta de Almacenamiento y Distribución en le Circuito Cerro de las Campanas s/n Col. Centro; CRIQ en avenida Fray Luis de León, colonia Centro Sur; y Casa de Ecala, en avenida Pasteur 6-A Sur colonia Centro, todos en el municipio de Querétaro; y atenderán en un horario de lunes a viernes de 8:30 a las 15:30 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

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