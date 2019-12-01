Abre ADAX Digitales centros de acopio en apoyo a las zonas afectadas por las lluvias en la zona de la Sierra Gorda de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 12 de octubre del 2025.- Una vez más el clima torrencial deja devastación en varias comunidades por lo que está colectiva se solidariza con las familias afectadas que en este momento requieren de todos aquellos que puedan apoyar la causa, sin olvidarse de los que no tienes voz, animalitos o mascotas que también sufren las consecuencias de la naturaleza.

“Ante las lluvias e inundaciones en la Sierra Gorda, muchas familias y animalitos necesitan de nuestro apoyo; desde ADAX Digitales nos solidarizamos con las comunidades afectadas y abrimos nuestras oficinas como centros de acopio para recibir donaciones”, dice el comunicado.

Se hace la invitación a llevar sus donaciones a los siguientes domicilios:

En el municipio de Querétaro en la calle Cadereyta #105, Colonia Estrella y en la oficina regional de Jalpan de Serra

carretera San Juan del Río-Xilitla km 17 50 C68 esquina Emiliano Zapata de las 9:00 horas hasta las 17:00 horas, para mayor información puedes ponerte en contacto a los teléfonos 446 115 49 03 y 442 550 34 50.

QUE PUEDES DONAR:

Alimentos no perecederos y enlatados.

Materiales de curación (botiquin) y primeros auxilios.

Artículos de Higiene Personal: jabón de baño, pasta y cepillos dentales, papel higiénico, toallas femeninas, desodorante, shampoo, etc.

Productos de limpieza: cloro, detergente en polvo o líquido, escobas, jaladas, trapos, guantes de limpieza, bolsas para basura, desinfectantes multiusos, etc.

Ropa y abrigo: ropa limpia y seca (para todas las edades), cobijas, suéteres y calzado cerrado.

Apoyo para animales: croquetas y alimento enlatado para perros y gatos, toallas o cobijas, recipientes para agua y comida, arena para gatos, encontrar.

Materiales para contener la lluvia y proteger viviendas: costales vacíos (para rellenar con tierra o arena), lonas, plásticos gruesos o impermeables, cuerdas resistentes, linternas y pilas, cubetas y recipientes grandes.