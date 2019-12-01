Abandona hospital el diputado de MC que fue baleado en Culiacán, Sinaloa; continuará recuperándose en su casa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 22:53:08
Culiacán, Sinaloa, a 23 de febrero de 2026.- El diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, fue dado de alta tras permanecer hospitalizado durante 26 días, luego del ataque armado que sufrió en el sector centro de Culiacán, Sinaloa. El legislador, quien también es dirigente de su partido, pasó la mayor parte de su estancia en terapia intensiva debido a la gravedad de las heridas provocadas por impactos de bala.

De acuerdo con reportes oficiales, su evolución fue favorable en las últimas semanas, lo que permitió que fuera trasladado a terapia intermedia y que se le redujera la medicación. Gracias a esta mejoría, los médicos determinaron que podía continuar su recuperación fuera del hospital, por lo que fue llevado a su domicilio para seguir con su tratamiento y rehabilitación.

El ataque ocurrió minutos después de que Torres Félix y la también diputada Elizabeth Montoya Ojeda salieran del Congreso del Estado, a unos metros de las oficinas de Movimiento Ciudadano ubicadas sobre el Paseo Niños Héroes. Ambos legisladores resultaron heridos de gravedad; sin embargo, Torres Félix fue quien presentó las lesiones más delicadas, por lo que su pronóstico inicial se mantuvo reservado tras la agresión registrada el pasado 28 de enero.

Por su parte, Montoya Ojeda fue dada de alta el 2 de febrero, luego de ser sometida a diversas cirugías, una de ellas que derivó en la pérdida de un ojo. En el caso de Torres Félix, también se le practicaron múltiples intervenciones, entre ellas una operación craneal y otra para la reconstrucción de una de sus manos.

En torno a la investigación, la Fiscalía General del Estado ha informado avances en las diligencias, logrando identificar a al menos seis presuntos responsables, así como el uso de dos vehículos para perpetrar la emboscada y huir del lugar. Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención de Jesús Emi “N”, señalado como operador de “Los Chapitos” y presuntamente vinculado con el ataque contra los legisladores de Movimiento Ciudadano.

