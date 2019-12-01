Murieron 25 Guardias Nacionales en operativos tras caída del "Mencho" en jornada violenta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 07:50:19

Guadalajara, Jalisco, 24 de febrero del 2026.– El gobierno de Jalisco informó que la jornada dominical de enfrentamientos entre fuerzas federales e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó un saldo de 58 personas fallecidas, además de 91 vehículos afectados y 41 detenidos.

El secretario de Gobierno, Salvador Zamora, detalló que entre las víctimas se contabilizan 30 presuntos delincuentes abatidos y 25 elementos de la Guardia Nacional que perdieron la vida. También fallecieron un custodio penitenciario, un agente de la Fiscalía estatal y una mujer civil que quedó en medio del intercambio de disparos.

El funcionario participó en una reunión de seguridad en Casa Jalisco, encabezada por el gobernador Pablo Lemus, donde se determinó mantener el Código Rojo en nivel de “máxima alerta”.

Respecto a las detenciones, informó que 41 personas fueron arrestadas; 20 de ellas estarían relacionadas directamente con los hechos violentos, mientras que 21 más fueron aseguradas por presuntos actos de saqueo y rapiña.

Asimismo, confirmó la fuga de 23 internos del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, luego de que hombres armados irrumpieran en el centro penitenciario, destruyeran el acceso principal y asesinaran a un custodio. No se detalló el perfil de los reos evadidos.

Durante los operativos fueron aseguradas cuatro armas de fuego y tres vehículos tácticos. También se reportaron daños en 22 sucursales del Banco del Bienestar, cuatro establecimientos de BanCoppel y 81 tiendas de conveniencia.

En cuanto a vehículos particulares, se contabilizaron 91 unidades afectadas, 43 de ellas en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía, afirmó que tan solo en ese municipio fueron más de 200 los automóviles siniestrados.

Zamora precisó que se registraron 37 enfrentamientos con civiles armados: 22 en el área metropolitana y 15 en otros municipios del estado.

Por su parte, el gobernador Lemus señaló que cámaras empresariales y asociaciones industriales acordaron reactivar actividades productivas a partir de este martes, así como el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos. También informó que se desplegaron 2 mil 500 elementos adicionales del Ejército en distintos puntos de la entidad.