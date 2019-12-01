Continúan quemas de vehículos y negocios en varios puntos de Jalisco tras abatimiento de "El Mencho"

Continúan quemas de vehículos y negocios en varios puntos de Jalisco tras abatimiento de "El Mencho"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 07:28:32
Guadalajara, Jalisco, a 24 de febrero 2026.- Una serie de incendios se registró en varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, durante la noche del 23 de febrero y la mañana del 24.

Lo anterior forma parte de una nueva jornada de violencia tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a manos del Ejército Mexicano, el pasado 22 de febrero.

Un vehículo fue prendido en llamas justo en el cruce de las calles Hacienda La Purísima y Hacienda de la Quemada, en la colonia Oblatos, de Guadalajara.

Además, en la colonia Mezquitán Country, entre las avenidas de los Maestros y Enrique Díaz de León, se registró un incendio.

Mientras tanto, en Zapopan, una tienda Oxxo fue incendiada en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Flores, en la colonia Mariano Otero.

Igualmente, en Tonalá, se inició un siniestro en la zona trasera de la plaza comercial Altea, en donde autoridades no informaron de personas heridas.

En Tlaquepaque, una vivienda fue incendiada sobre la calle Herrera y Cairo y González Gallo, en la colonia Toluquilla.

Por otra parte, en Autlán se registraron incendios en la carretera estatal El Grullo–Autlán, a la altura del puente El Mezquite, y en el poblado de El Aguacate.

Se reportó que en dicha zona varios sujetos armados entraron a tiendas y las quemaron.

