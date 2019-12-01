Tras especulaciones en redes, influencer se deslinda de versión sobre “El Mencho”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 08:28:27

Guadalajara, Jalisco, 24 de febrero del 2026.- Luego de que su nombre comenzara a circular con fuerza en redes sociales, la influencer María Julissa emitió un comunicado para rechazar las versiones que la señalan de haber proporcionado información que presuntamente ayudó a localizar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien recientemente fue abatido.

La polémica surgió tras el operativo en el que murió el capo, en medio de una ola de rumores y especulaciones digitales. Diversos usuarios comenzaron a vincular a la creadora de contenido con supuestas filtraciones que habrían facilitado su ubicación.

Ante la rápida propagación de estas versiones, la influencer utilizó su cuenta oficial de Instagram para fijar postura y deslindarse públicamente de los señalamientos.

“Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”, expresó en el mensaje, donde calificó como falsas y sin sustento las acusaciones difundidas en internet.

En el comunicado, María Julissa pidió a los usuarios no compartir información sin verificar y advirtió sobre los riesgos de la desinformación. “Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales”, señaló.

Asimismo, agradeció a quienes le han mostrado apoyo y aseguró que continuará atendiendo la situación de manera directa y transparente.