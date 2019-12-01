¡A votar! Abre Zoológico convocatoria para nombrar a su nueva cría de jirafa

¡A votar! Abre Zoológico convocatoria para nombrar a su nueva cría de jirafa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 13:50:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 21 de enero de 2026.- A partir de hoy a las 14:30 horas se abre la convocatoria para elegir el nombre de la nueva cría de jirafa reticulada del Parque Zoológico Benito Juárez, que nació el 13 de diciembre del año pasado. En esta ocasión, se podrá entre dos opciones seleccionadas por sus guardanimales: Luciano y Muñequito.

La votación, informó el director del recinto, Julio César Medina Ávila, se realizará por medio de la página oficial de Facebook del parque, a través de reacciones para elegir su opción favorita. La dinámica concluirá el sábado, día en que se dará a conocer el nombre ganador.

De igual forma, dio a conocer que mañana, en punto de las 8:45 horas, la jirafa saldrá del área de cuarentena para incorporarse al albergue general, donde se reunirá por primera vez con el resto de la manada.

Desde su nacimiento, la cría permaneció en cuarentena en la parte trasera del albergue, acompañada únicamente por su madre, quien se encargó de su cuidado y alimentación durante este mes y medio, bajo la supervisión permanente de los guardanimales y del equipo médico del área de mamíferos. 

El director informó que de acuerdo con los reportes de los especialistas ,la jirafa se encuentra en óptimas condiciones de salud y ya está lista para integrarse con los demás ejemplares. “Gracias a los cuidados, el manejo adecuado y una buena alimentación, hoy podemos decir que esta cría está sana y preparada para formar parte de la manada. A partir de mañana, los visitantes podrán verla correr y curiosear cerca de la plataforma”, señaló.

Explicó que, debido a su tamaño y al proceso de adaptación a la presencia de visitantes, aún no será posible alimentarla durante la actividad "Contando Manchas"; sin embargo, verla integrada al grupo será una experiencia especial para el público. Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar en la dinámica y recordó que el Zoológico de Morelia es la casa de todas y los michoacanos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Viajaron más de 3 mil 300 kilómetros para morir en Michoacán: identifican a colombiano y a menor de Zapopan, Jalisco, entre abatidos por el Ejército en Apatzingán 
Capturan a siete policías por el homicidio de un menor en San Miguel, Oaxaca
Enfrentamiento deja seis civiles armados detenidos en Hidalgo; policía resultó herido al ser sometido por huachicoleros
La justicia cercana es la justicia completa: magistrado presidente Hugo Gama
Más información de la categoria
Viajaron más de 3 mil 300 kilómetros para morir en Michoacán: identifican a colombiano y a menor de Zapopan, Jalisco, entre abatidos por el Ejército en Apatzingán 
Bedolla refuerza combate al crimen con nuevos vehículos blindados
Danza de los viejitos cautiva España en Feria Internacional de Turismo
Enfrentamiento deja seis civiles armados detenidos en Hidalgo; policía resultó herido al ser sometido por huachicoleros
Comentarios