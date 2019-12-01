A petición de Claudia Sheinbaum, analizará la Cámara de Diputados propuestas para modernizar las monedas de 10 y 20 pesos

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mandó a la Cámara de Diputados dos iniciativas para proponer una nueva moneda de 20 pesos, con la que se sustituirían las emisiones conmemorativas en circulación, y que además tendría la imagen del Templo de Kukulkán, y sustituir el centro de las de 10 pesos, que es de una aleación de cobre, níquel y zínc, por uno de acero y níquel.

La mandataria mexicana, indicó que uno de los beneficios de las monedas de 20 pesos, sería que se incentivaría más su uso y circulación, debido a que cuando las personas llegan a tener una moneda de conmemoración de estas, prefiere guardarla de colección, en lugar de recircularla.

Con datos del Banco de México, se encontró que, a pesar de que la mayoría de la población conoce las monedas conmemorativas de 20 pesos, sólo la mitad sabe que conmemoran algún evento importante, y el 81 por ciento no logró recordar el diseño de las monedas.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo, señaló que este nuevo diseño ayudaría a la “mayor facilidad para reconocer, denominar y autenticar las monedas de esta denominación al estandarizar su diseño con las características propuestas”.

Para sustituir los actuales motivos temáticos de las monedas de 20 pesos, se propuso incluir en las mismas al Templo de Kukulkán en Chichén Itzá, Yucatán.

Para su composición metálica, se propuso utilizar la misma de las monedas conmemorativas acuñadas a partir de 2019, integradas por aleación de bronce y aluminio en el arillo, y aleación de alpaca plateada en el centro.

Ambas monedas van a ser válidas durante un mismo periodo, hasta que el Banco de México retire a las anteriores de circulación. La institución lo hará de conocimiento público y establecerá un tiempo para que se realice el canje.

Mientras que para las monedas de 10 pesos, la iniciativa de la mandataria federal, es que debido a que la aleación de alpaca plateada, la cual se usa actualmente para producir el centro de estas monedas, está compuesta de 65 por ciento de cobre, 10 por ciento de níquel y 25 por ciento de zinc.

Debido a que el cobre ha aumentado su costo en un 82 por ciento en los últimos cinco años, la propuesta es que el centro de las monedas de 10 pesos estará formada por dos partes: un núcleo de acero y un recubrimiento de níquel. Mantendrán en el anverso la imagen del Calendario Azteca.

“En la industria de las monedas se han desarrollado nuevas tecnologías y materiales para acuñar signos monetarios a menores costos sin menoscabar su durabilidad, y que a su vez permiten hacer uso de nuevos elementos de seguridad, en particular de la firma electromagnética”, aseveró Sheinbaum.