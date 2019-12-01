Choque automovilístico en Huetamo, Michoacán deja dos muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 09:35:19

Huetamo, Michoacán, 15 de marzo del 2026.- Un par de personas perdieron la vida luego de que el vehículo en que viajaban fuera impactado por un tráiler, hechos registrados en la carretera Huetamo-San Lucas, en el municipio de Huetamo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la comunidad de Purechucho, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil quienes encontraron, chocados, un auto compacto y un tráiler, dentro del primero los cuerpos sin vida de dos personas, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos, mismos que fueron enviados al Semefo para los efectos de ley.