Último día del 2025 traerá lluvias, vientos y bajas temperaturas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 07:44:42

Ciudad de México, a 31 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el 31 de diciembre de 2025 registrará ambiente frío, rachas de viento y lluvias en algunas zonas del país.

Asimismo, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que se mantendrá el evento de Norte con rachas de viento de entre 70 y 90 km/h en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

2025 cerrará con lluvias

Además, se esperan las siguientes lluvias:

puntuales muy fuertes en Baja California y Baja California Sur

fuertes en Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Oaxaca y Chiapas

intervalos de chubascos en Chihuahua, Sinaloa, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Campeche y Quintana Roo

lluvias aisladas en Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Yucatán

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y causar deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. Además, se prevé la caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California.