80 kilómetros para ponerse a salvo: alcalde y secretario logran huir de sus captores

80 kilómetros para ponerse a salvo: alcalde y secretario logran huir de sus captores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 20:37:15
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Coahuila a 08 de noviembre de 2026.– El alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz, y su secretario, Julio César Valderas, lograron escapar de sus captores tras permanecer privados de la libertad en un potrero ubicado en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas.

 

De acuerdo con los reportes, ambos funcionarios aprovecharon un descuido de sus captores para huir del lugar. Durante la madrugada caminaron hasta llegar a territorio de Coahuila, donde solicitaron ayuda y fueron resguardados por elementos de la Policía de Acción y Reacción.

 

Posteriormente, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, realizó la entrega de ambos funcionarios a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, quienes quedaron a cargo de su resguardo y traslado a Tamaulipas.

 

La forma en que consiguieron escapar recuerda el caso del futbolista Alan Pulido, ocurrido en 2016, cuando logró liberarse de sus captores al aprovechar un descuido.

 

El caso también vuelve a poner sobre la mesa la situación de las personas desaparecidas en México y la incertidumbre que enfrentan miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.

 

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