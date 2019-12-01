70% de trámites ante el SAT se hacen a distancia; autoridad invita a usar herramientas digitales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 10:35:36

Ciudad de México, a 14 de octubre 2026.- Actualmente, más del 70 por ciento de los trámites que se realizan ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se llevan a cabo en línea, o por medios remotos, gracias a la ampliación de sus sistemas y al uso de nuevas tecnologías que permiten optimizar procesos.

Esta modernización va acorde al plan que la autoridad fiscal implementa para hacer más eficientes los servicios digitales que ofrece, lo que se traduce en un beneficio para las y los contribuyentes, ya que, sin salir de casa, pueden realizar trámites de manera ágil y segura con estas herramientas.

Para recibir atención a distancia, el órgano tributario invita a las y los contribuyentes a utilizar las diferentes herramientas digitales como:

• Portal del SAT donde se puede renovar la e.firma; generar sellos digitales; generar, consultar y cancelar CFDI; habilitar el Buzón Tributario; realizar declaraciones y devoluciones de ISR e IVA, así como los relacionados con el Padrón de Importadores y Exportadores.

• Oficina Virtual permite realizar la inscripción al RFC para personas físicas asalariadas o sin obligaciones fiscales, mexicanos en el extranjero, cambio de domicilio fiscal, corrección o cambio de nombre, entre otros.

• SAT ID mediante el cual se puede generar o renovar la contraseña, renovar la e.firma y obtener la Constancia de Situación Fiscal.

• Mi espacio SAT permite realizar diversos trámites y servicios como la generación de líneas de captura, aclaraciones relacionadas con la restricción de Certificados de Sello Digital (CSD) y actualización de obligaciones, entre otros, sin acudir a una oficina.

• Aplicación SAT Móvil facilita la generación de Constancias de Situación Fiscal y cédulas, obtener la Opinión del cumplimiento, consultar declaraciones, revisar datos fiscales y consultar el Buzón Tributario.

• Aplicación Factura SAT Móvil se usa para emitir facturas de tipo ingreso, egreso, traslado o pago, además del timbrado los complementos de pagos, Carta Porte o leyendas fiscales y consultar CFDIS emitidos y recibidos.

• MarcaSAT, Chat uno a uno y OrientaSAT son servicios que permiten realizar consultas y ofrecen orientación a los contribuyentes en materia fiscal y de comercio exterior. Con estas herramientas, el SAT acerca trámites y servicios de manera digital a fin de facilitar la atención a la ciudadanía.