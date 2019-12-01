Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 07:53:41

Estados Unidos, a 23 de noviembre 2026.- Un total de 400 mil 915 mexicanos enfrentan procesos de deportación pendientes en Estados Unidos, con corte a septiembre de 2026, de acuerdo con datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

Según con el organismo, únicamente 3 mil 274 de estos expedientes están relacionados con acusaciones penales o de seguridad, mientras que los 397 mil 641 restantes corresponden a infracciones migratorias, como permanecer en el país más tiempo del autorizado.

México ocupa el segundo lugar entre las nacionalidades con más casos, detrás de Venezuela, y representa el 13.2 por ciento del total registrado.

Sin embargo, tener un proceso de deportación pendiente no significa necesariamente estar detenido, ya que la mayoría de las personas enfrenta sus procedimientos migratorios fuera de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por otra parte, las solicitudes de fianza para migrantes detenidos fueron rechazadas en el 66 por ciento de los casos al cierre del año fiscal 2026. Las fianzas concedidas promedio fueron de 7 mil 500 dólares.