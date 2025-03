Zelensky asegura tener respeto por Trump, pero evita disculparse tras discusión

Washington D. C., Estados Unidos, a 1 de marzo 2025.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró que tiene respeto por su homólogo estadounidense, Donald Trump, sin embargo, evitó disculparse por la discusión que sostuvieron en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el pasado 28 de febrero.

En ese sentido, el mandatario ucraniano indicó que simplemente “tienen que ser muy abiertos y muy honestos” y consideró que no pasó “nada malo”.

“Creo que tenemos que ser muy abiertos y muy honestos, y no estoy seguro de que hayamos hecho algo malo”, dijo Zelensky en una entrevista con Fox News horas después del incidente.

Además, ante la pregunta de que, si considera que el “enfrentamiento” con el republicano ayudó o perjudicó a su país, el jefe del Estado ucraniano respondió “esto no es bueno para ninguna de las dos partes”.

De igual forma, el presidente Zelensky dijo ser consciente de que tanto EEUU como Europa son “sus mejores amigos” y de que Vladimir Putin y Rusia son sus enemigos.

“Pero, no puedo cambiar nuestra actitud ucraniana hacia Rusia. Y no quiero que nos maten por ello. Es muy claro que los estadounidenses son nuestros mejores amigos, los europeos son nuestros mejores amigos, y Putin y Rusia son nuestros enemigos. Y eso no significa que queramos esto, solo queremos reconocer la situación real”, afirmó.