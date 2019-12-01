Zelenski y Trump se reunirán en la ONU en plena ola de ataques rusos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 21:53:56
Kiev, Ucrania, a 20 de septiembre de 2025.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó que sostendrá un encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump la próxima semana durante la Asamblea General de la ONU, en un contexto marcado por la intensificación de los bombardeos rusos. Este sábado, Moscú lanzó 40 misiles y más de 500 drones, un ataque que dejó al menos tres muertos y decenas de heridos, según informó Kiev.

En paralelo, Ucrania respondió con ofensivas en territorio ruso. Un ataque con drones en la región de Samara, a 800 kilómetros del frente, provocó la muerte de cuatro personas, de acuerdo con el gobernador local. El Estado Mayor ucraniano aseguró que los blancos fueron instalaciones petroleras estratégicas, como refinerías y estaciones de bombeo, lo que habría generado incendios y afectaciones en su funcionamiento.

Los ataques también alcanzaron zonas sensibles para la OTAN. Un día antes, Estonía denunció la incursión de tres aviones rusos en su espacio aéreo, lo que incrementó las tensiones con los países occidentales. Mientras tanto, Moscú informó avances en el terreno, entre ellos la captura de la aldea de Berezove en Dnipropetrovsk y combates “intensos” en Kupiansk, una zona clave en Járkov.

Zelenski reiteró que solo una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, permitiría acercarse a la paz, aunque Moscú rechaza cualquier encuentro y exige concesiones territoriales en Donbás y la renuncia de Kiev a ingresar en la OTAN. Ucrania descarta ceder posiciones y pide garantías de seguridad respaldadas por Occidente, así como la participación de tropas europeas en misiones de paz, algo inaceptable para Rusia.

