Zelenski puede acabar con la guerra "casi de inmediato", asevera Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 07:30:41

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, puede acabar la guerra con Rusia “casi de inmediato” si descarta recuperar Crimea e ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Recuerden cómo empezó. No recuperar la Crimea dada por Obama (sic) (hace 12 años, sin un solo disparo) y no entrar a la OTAN por parte de Ucrania”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

De igual forma, en el marco de su reunión en Washington D. C., el líder republicano aludió a los líderes europeos que acompañarán al jefe del Estado ucraniano y mencionó que es un “honor para Estados Unidos” recibirlos.

De acuerdo con expertos, se espera que la reunión entre Trump y la representación europea se centre en las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania.

Dentro del comité que viajará a la Casa Blanca se encuentran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rütte; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, respectivamente; y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, en su orden: Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni.