Zelenski puede acabar con la guerra "casi de inmediato", asevera Trump

Zelenski puede acabar con la guerra "casi de inmediato", asevera Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 07:30:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, puede acabar la guerra con Rusia “casi de inmediato” si descarta recuperar Crimea e ingresar a  la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Recuerden cómo empezó. No recuperar la Crimea dada por Obama (sic) (hace 12 años, sin un solo disparo) y no entrar a la OTAN por parte de Ucrania”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

De igual forma, en el marco de su reunión en Washington D. C., el líder republicano aludió a los líderes europeos que acompañarán al jefe del Estado ucraniano y mencionó que es un “honor para Estados Unidos” recibirlos.

De acuerdo con expertos, se espera que la reunión entre Trump y la representación europea se centre en las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania.

Dentro del comité que viajará a la Casa Blanca se encuentran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rütte; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, respectivamente; y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, en su orden: Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Irapuato tras persecución policial, fueron detenidos los presuntos homicidas del policía de Corregidora 
Volcadura deja un muerto y tres heridos en Tepalcatepec, Michoacán
Al menos 5 heridos en ataque armado en calles de Culiacán; los agresores se dan a la fugan
Hombre es asesinado a las afueras de la plaza de toros en Tarímbaro, Michoacán
Más información de la categoria
Beatriz Gutiérrez niega mudanza a España; afirma fue a visitar a AMLO el fin de semana
Volcadura deja un muerto y tres heridos en Tepalcatepec, Michoacán
Gobierno de Querétaro pone alto a música que promueve la violencia
Designan a José Antonio Cruz Medina nuevo Coordinador de Fiscales de la FGE Michoacán
Comentarios