Kiev, Ucrania, 21 de abril de 2026.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reiteró su intención de que su país forme parte de la Unión Europea, al asegurar que Ucrania ya contribuye al fortalecimiento del bloque, particularmente en materia de seguridad, la cual calificó como una prioridad global en la situación que se vive actualmente.

Zelenski expresó su confianza en que, si no se cometen errores por parte de algunos representantes europeos, Ucrania podrá integrarse al organismo comunitario. Además mencionó que su país ya desempeña un papel relevante en la estabilidad regional, destacando su aporte desde el ámbito de la seguridad.

El mandatario también planteó la posibilidad de una Unión Europea más fuerte si se integraran países como Noruega, Reino Unido, Turquía y Ucrania. Según señaló, la suma de capacidades, especialmente en el ámbito militar, permitiría superar a Rusia en aspectos estratégicos como el control del Mar Negro y del espacio aéreo.

Finalmente, Zelenski reconoció los retos políticos y las particularidades de cada país, como la salida del Reino Unido de la UE o los vínculos especiales de Noruega con el bloque. No obstante, insistió en que la inclusión de estas naciones no representa una alternativa, sino una oportunidad para consolidar a la Unión Europea como la región más fuerte y segura del mundo.