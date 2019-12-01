Zelenski agradece a Trump cambio de postura ante posibilidad de recuperar territorio ocupado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 08:30:58

Nueva York, Estados Unidos, a 24 de septiembre 2025.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski agradeció a su homólogo estadounidense, Dola Trump, por su cambio de postura acerca de la posibilidad de que su país recupere el territorio ocupado por Rusia durante el conflicto bélico.

“Creo que él entiende por hoy que no podemos simplemente intercambiar territorios. No es justo. No es la realidad”, dijo el mandatario ucraniano en entrevista con la cadena Fox news.

Asimismo, el jefe del Estado ucraniano aseguró que su relación con el líder republicano ha mejorado, después de varios desencuentros entre ambos, principalmente uno que se volvió viral en una visita de Zelenski a la Casa Blanca.

En ese sentido, el presidente de Ucrania informó que mantienen llamadas constantes y agregó que posiblemente el cambio de Trump se deba a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin “le ha mentido en repetidas ocasiones”.

En la previa, el mandatario estadounidense aseguró que debido a los problemas económicos de Moscú, Kiev podría recuperar su territorio con apoyo de la Unión Europea.

“(Ucrania) tiene un gran espíritu, cada vez más fuerte. Podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento para que Ucrania actúe”, aseveró el presidente Trump en su plataforma Truth Social.