“Zar de la Frontera” de Trump anuncia fin de operativo migratorio masivo en Minnesota

“Zar de la Frontera” de Trump anuncia fin de operativo migratorio masivo en Minnesota
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 14:10:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a 12 de febrero 2026.- Tom Homan, el designado “Zar de la Frontera” por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin del despliegue masivo de agentes migratorios en el estado de Minnesota.

“Se lo he propuesto y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación llegue a su fin”, explicó el funcionario estadounidense sobre la denominada “Operación Metro Surge”

De acuerdo con el republicano, la campaña “ha dado los resultados satisfactorios”, tal y como lo esperaba la administración trumpista y estacó el trabajo junto a los funcionarios estatales y locales “para mejorar la coordinación”.

Además, resaltó que “como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ya no es un estado santuario para los delincuentes”.

Cabe recordar que durante la aplicación del operativo en el estado demócrata, los ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, murieron en manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a excandidato a diputado del PAN por disparar arma de fuego en contra de dos personas en Ciudad Juárez
Dejan hieleras con restos humanos en dos lugares distintos de Coatzacoalcos, Veracruz
La SSP da vista a la FGE de Michoacán por presunto robo de combustible por parte de elementos de la GC en el Cuartel Valladolid
Decomisan más de 82 mil litros de huachicol y 149 vehículos en Veracruz
Más información de la categoria
Decomisan más de 82 mil litros de huachicol y 149 vehículos en Veracruz
Vizsla Silver confirma que cinco mineros siguen desaparecidos en Sinaloa
Dolor en Culiacán: menor de 16 años es ultimado y su familia rompe el silencio
De privación ilegal a hallazgo fatal: identifican los cinco cuerpos encontrados en Navolato, Sinaloa
Comentarios