“Zar de la Frontera” de Trump anuncia fin de operativo migratorio masivo en Minnesota

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 14:10:12

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a 12 de febrero 2026.- Tom Homan, el designado “Zar de la Frontera” por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin del despliegue masivo de agentes migratorios en el estado de Minnesota.

“Se lo he propuesto y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación llegue a su fin”, explicó el funcionario estadounidense sobre la denominada “Operación Metro Surge”

De acuerdo con el republicano, la campaña “ha dado los resultados satisfactorios”, tal y como lo esperaba la administración trumpista y estacó el trabajo junto a los funcionarios estatales y locales “para mejorar la coordinación”.

Además, resaltó que “como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ya no es un estado santuario para los delincuentes”.

Cabe recordar que durante la aplicación del operativo en el estado demócrata, los ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, murieron en manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).