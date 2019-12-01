“Yo también estoy listo para combatir”; Petro llama a voluntarios colombianos a enlistarse por la causa palestina

“Yo también estoy listo para combatir”; Petro llama a voluntarios colombianos a enlistarse por la causa palestina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 20:34:47
Colombia, a 26 de septiembre de 2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que abrirá una convocatoria para voluntarios colombianos que deseen enlistarse y “luchar por la liberación” de Gaza. Incluso aseguró que él mismo estaría dispuesto a combatir en caso de ser necesario.

El mandatario, uno de los más férreos críticos de la ofensiva israelí, calificó de “genocida” al primer ministro Benjamin Netanyahu y propuso en Naciones Unidas unión en armas de diferentes “civilizaciones” en defensa de Palestina.

“Hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por  la liberación de Palestina”, afirmó, al tiempo que portaba un pañuelo palestino. Recordó que ya ha enfrentando combates en el pasado durante su paso por la guerrilla urbana M-19.

Durante su visita a Nueva York, Petro participó en una marcha propalestina junto al músico Roger Waters y la vicepresidenta Francia Márquez, quien abandonó junto a la delegación colombiana el auditorio de la ONU durante el discurso de Netanyahu. Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2024 debido a la ofensiva en Gaza.  

