Willy Chavarria reconoce apropiación del nombre de Oaxaca en polémico modelo de huaraches de Adidas

Willy Chavarria reconoce apropiación del nombre de Oaxaca en polémico modelo de huaraches de Adidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 14:51:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 9 de agosto 2025.- El diseñador estadounidense Willy Chavarría quien elaboró en colaboración con Adidas, un modelo de huaraches, lamentó que se hayan "apropiado el nombre" del estado mexicano de Oaxaca.

Lo anterior, luego de que el gobierno de México los acusara de apropiación cultural.

En la previa, la administración estatal, denunció que el modelo Oaxaca Slip-On, elaborado por el diseñador estadounidense de raíces mexicanas y la marca deportiva alemana, imita un diseño tradicional de esa región sin autorización de sus auténticos creadores.

"Lamento profundamente que este diseño haya apropiado el nombre y no haya sido desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña", dijo el artista en una declaración enviada a la AFP.

En ese sentido, Chavarría reconoció que el lanzamiento del calzado "no está a la altura del respeto y el enfoque colaborativo" que merece la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, cuna del diseño original, según el gobierno de Oaxaca.

El pueblo de Yalálag "se vio plagiado y (...) sufrió esta apropiación cultural", afirmó sobre el tema la subsecretaria federal de Desarrollo Cultural, Marina Núñez.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sismo de 5.6 se registra en Chiapas; Protección Civil reporta saldo blanco
En Arantepacua, Michoacán hallan granada de gas, Grupo especial antiexplosivos la desactiva
Hallan cadáver putrefacto en Parácuaro, Michoacán 
Hombre atacado a balazos en Uruapan, Michoacán, muere en un hospital
Más información de la categoria
Con el enemigo en casa: Carlos Soto, alcalde de Zamora, Michoacán, mantuvo 3 años con sueldo millonario y a cargo de la seguridad, a líder de brazo armado de Jalisco
Suman 400 desplazados por violencia en Apatzingán, informa la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo
Colocan mantas contra mandos militares en Apatzingán, Michoacán
Red de reclutamiento forzado de organización criminal de Jalisco se extiende por al menos 6 estados; Michoacán entre ellos
Comentarios