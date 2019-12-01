Willy Chavarria reconoce apropiación del nombre de Oaxaca en polémico modelo de huaraches de Adidas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 14:51:41

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 9 de agosto 2025.- El diseñador estadounidense Willy Chavarría quien elaboró en colaboración con Adidas, un modelo de huaraches, lamentó que se hayan "apropiado el nombre" del estado mexicano de Oaxaca.

Lo anterior, luego de que el gobierno de México los acusara de apropiación cultural.

En la previa, la administración estatal, denunció que el modelo Oaxaca Slip-On, elaborado por el diseñador estadounidense de raíces mexicanas y la marca deportiva alemana, imita un diseño tradicional de esa región sin autorización de sus auténticos creadores.

"Lamento profundamente que este diseño haya apropiado el nombre y no haya sido desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña", dijo el artista en una declaración enviada a la AFP.

En ese sentido, Chavarría reconoció que el lanzamiento del calzado "no está a la altura del respeto y el enfoque colaborativo" que merece la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, cuna del diseño original, según el gobierno de Oaxaca.

El pueblo de Yalálag "se vio plagiado y (...) sufrió esta apropiación cultural", afirmó sobre el tema la subsecretaria federal de Desarrollo Cultural, Marina Núñez.