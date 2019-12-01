Vuelca autobús de peregrinos en Brasil, dejando 15 personas sin vida, entre ellos, 3 menores de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 16:18:10

Alagoas, Brasil, a 3 de febrero de 2026.- Al menos 15 personas, incluidos tres menores de edad, perdieron la vida este martes tras el volcamiento de un autobús en el estado de Alagoas, ubicado en el noreste de Brasil, de acuerdo con autoridades locales.

La unidad transportaba aproximadamente a 60 peregrinos que regresaban de la celebración de la Virgen de la Candelaria, una festividad religiosa tradicional que se realiza en el estado de Ceará, reportaron medios de la región.

Las autoridades detallaron que entre las víctimas se contabilizan siete mujeres, cinco hombres y tres niños. Las causas del percance aún son materia de investigación y el hecho fue catalogado como de “alta complejidad” en un comunicado oficial.

El accidente ocurrió a la altura del municipio de São José da Tapera, en la zona conocida como el Sertão alagoano. Las personas que sobrevivieron fueron llevadas a distintos hospitales cercanos, donde continúan recibiendo atención médica.

Ante la tragedia, el gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, decretó tres días de duelo oficial y expresó su pesar por lo sucedido.

“Me solidarizo con los familiares y amigos en este momento de dolor tan grande”, manifestó el mandatario a través de su cuenta en X.

La peregrinación de Nuestra Señora de las Candelas, como se le conoce en la región, congrega cada 2 de febrero a miles de fieles del noreste brasileño que se dirigen al municipio de Juazeiro do Norte, en el estado de Ceará.