Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 20:30:14

Bérehove, Ucrania, 24 de noviembre de 2026.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respondió con ironía a la propuesta de su homólogo bielorruso, Alexánder Lukashenko, de viajar juntos a Moscú para negociar con Vladímir Putin, al sugerir que, en su lugar, lleve al mandatario ruso a Kiev.

La propuesta de Lukashenko fue presentada durante una entrevista con la revista francesa Le Point, en la que ofreció acompañar a Zelenski en un avión rumbo a la capital rusa y garantizar personalmente su seguridad durante las conversaciones.

Ante los periodistas en la localidad de Bérehove, Zelenski rechazó la invitación y respondió que Lukashenko podía llevar a Putin a Kiev, donde Ucrania también garantizaría la seguridad de ambos durante una posible reunión.

El mandatario ucraniano también cuestionó la propuesta con una broma: “¿Acaso soy una maleta o qué?”, y calificó la iniciativa como una conversación poco seria.

Finalmente, Zelenski señaló que, debido al conflicto armado, una reunión de este tipo no podría realizarse ni en Moscú ni en Kiev, por lo que consideró que ambas propuestas carecen de viabilidad.