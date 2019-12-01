Volodímir Zelenski califica de positiva primera ronda de negociaciones en Abu Dabi

Volodímir Zelenski califica de positiva primera ronda de negociaciones en Abu Dabi
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 21:00:08
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Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, 10 de noviembre de 2026.- La primera jornada de conversaciones entre Ucrania y Rusia, con mediación de Estados Unidos, dejó avances que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó como “constructivos” y positivos.

Luego de recibir un informe de su delegación, Zelenski señaló que durante el encuentro se abordaron temas humanitarios, principalmente el regreso de niños ucranianos trasladados a Rusia y de prisioneros de guerra.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también consideró productiva la reunión, aunque aclaró que todavía no se puede esperar una solución al conflicto en las próximas horas.

Las conversaciones duraron alrededor de cuatro horas y media y continuarán este miércoles. Entre los temas pendientes se encuentran las garantías de seguridad para Ucrania y un posible intercambio de prisioneros de guerra.

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