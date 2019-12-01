Shenzhen, China, 19 de noviembre de 2026.- Durante una rueda de prensa, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, responsabilizó a Ucrania y a los países occidentales de prolongar la guerra y sostuvo que el gobierno ucraniano evita alcanzar un acuerdo de paz por temor a perder el poder si se convocan elecciones.

Putin aseguró que Rusia aceptó propuestas de compromiso presentadas por Estados Unidos. Sin embargo, reportes periodísticos señalan que el mandatario ruso ha rechazado algunas modificaciones impulsadas por Europa y Ucrania, al insistir en que se reconozcan las anexiones y el control territorial de Rusia. Por su parte, enviados estadounidenses han señalado que Moscú aceptó un formato de negociación multilateral con participación europea.

Aunque afirmó que Rusia no busca prolongar el conflicto, Putin advirtió que responderá con dureza a los recientes ataques ucranianos contra el puente de Crimea y descartó negociar treguas relacionadas con infraestructura tras estos episodios.

Las declaraciones se dieron en la cumbre de la APEC, celebrada del 18 al 19 de noviembre en Shenzhen, China, donde participaron diversos líderes y representantes internacionales, entre ellos Xi Jinping, de China, Donald Trump, de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum, de México y Keiko Fujimori, de Perú.