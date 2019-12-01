Vladímir Putin insiste en que rusos y ucranianos son “un solo pueblo”, pero Ucrania le da la espalda a Rusia

Vladímir Putin insiste en que rusos y ucranianos son “un solo pueblo”, pero Ucrania le da la espalda a Rusia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 22:48:09
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Moscú, Rusia, 22 de octubre de 2026.- El presidente ruso, Vladímir Putin, volvió a afirmar que rusos y ucranianos son “un solo pueblo” y aseguró que los estudios genéticos respaldan su postura, aunque no mencionó cuáles son las investigaciones en las que se basa.

Durante una entrevista con el periodista Pavel Zarubin, Putin defendió los vínculos históricos entre ambos países y reiteró que Rusia está dispuesta a retomar las negociaciones para buscar una salida al conflicto, también volvió a referirse a los territorios ucranianos ocupados como parte de la “Rusia histórica”.

Sin embargo, la postura de Putin difiere con los cambios que ha experimentado Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Cada vez más ciudadanos han reforzado su identidad ucraniana, incluso personas de origen ruso o que hablan ruso.

En el censo de 2001, el 17.3% de la población ucraniana se identificaba como étnicamente rusa. Encuestas más recientes apuntan a una caída importante de esa cifra, aunque no existe un nuevo censo nacional que permita confirmar con exactitud los porcentajes actuales. 

La guerra y la ocupación de territorios como Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia han afectado la relación entre ambos países y han profundizado la distancia entre buena parte de la sociedad ucraniana y el Gobierno ruso.

A pesar de que rusos y ucranianos comparten parte de su historia y tienen vínculos culturales y  lingüísticos, eso no significa que se consideren una misma nación. La identidad de un pueblo también depende de cómo sus habitantes se reconocen a sí mismos, algo que las declaraciones de Putin no pueden determinar.

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