Violencia irrumpe en la madrugada de Cortazar; ataque armado deja dos personas calcinadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 11:28:28

Cortazar, Guanajuato, a 8 de enero 2026.- Vecinos de la colonia Los Huertos fueron despertados abruptamente durante la madrugada por fuertes ruidos y detonaciones de armade fuego, sin imaginar que se trataba de un violento ataque armado en un domicilio de la calle Manzanos, donde dos personas perdieron la vida al quedar calcinadas.

Los hechos se registraron alrededor de la 1:30 de la mañana de este jueves, cuando al sistema de emergencias se reportó un incendio en una vivienda, acompañado de múltiples disparos. Habitantes de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar las explosiones y percatarse de las llamas que consumían el inmueble.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, quienes al ingresar al domicilio localizaron dos cuerpos sin vida, ambos completamente calcinados. Una de las víctimas fue identificada como Mario

“N”, reconocido instructor de gimnasio y fisicoculturista, quien además se desempeñó como funcionario municipal en años anteriores. La segunda persona permanece sin identificar.

La escena fue asegurada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que inició las investigaciones correspondientes, realizó el levantamiento de indicios y ordenó el traslado de los cuerpos a la capital del estado para practicarles la necropsia de ley, con el objetivo de esclarecer el móvil del ataque.

A través de redes sociales, amigos, alumnos y conocidos del instructor expresaron su consternación y tristeza por el violento hecho que cobró su vida, recordándolo como una figura conocida en el ámbito deportivo de Cortazar.