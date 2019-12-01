Vicepresidenta de Venezuela confirma desaparición de Nicolás Maduro, tras ataque de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 07:22:46

Caracas, Venezuela, a 3 de enero 2025.- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la desaparición del presidente Nicilás Maduro, así como de la primera dama, Cilia Flores.

Las declaraciones se dan luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump confirmara un ataque militar contra el país y la captura de su homólogo y su cónyuge.

Por lo anterior, a través de un contacto telefónico o con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.

Durante la noche del 2 de enero y la madrugada del día siguiente, el líder republicano publicó un mensaje en su plataforma Truth Social, en el que confirmó que sus Fuerzas Armadas llevaron a cabo un operativo bélico en Caracas.

Estados Unidos ha llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”, señaló el presidente Trump.

Según fuentes consultadas por Fox News, la operación militar nocturna estadounidense implicó un gran despliegue de helicópteros “Chinook” y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de estas aeronaves.