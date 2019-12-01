Venezuela solicitará apoyo técnico a México para la reconstrucción tras los sismos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 20:13:36

Caracas, Venezuela, a 7 de julio de 2026.- El gobierno de Venezuela buscará fortalecer la cooperación con México para avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, luego de reconocer la participación de los rescatistas mexicanos durante las labores de búsqueda y rescate.

Durante el lanzamiento del Plan Venezuela Renace, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó la experiencia de México en materia sísmica y anunció que solicitarán a la presidenta Claudia Sheinbaum apoyo técnico para la rehabilitación de la infraestructura dañada.

“México, ustedes saben, es un país de mucha tradición sísmica, pero también con mucha experiencia y grandes capacidades”, señaló Rodríguez. Asimismo, agradeció el envío de los equipos de rescate mexicanos, cuya participación calificó como “muy importante” durante la atención de la emergencia.

La funcionaria informó que más de 2 mil 500 ingenieros han sido desplegados para revisar las edificaciones afectadas en siete estados del país y aseguró que cada familia que permanece en un refugio temporal recibirá una vivienda como parte del proceso de recuperación.

En el balance más reciente, las autoridades venezolanas reportaron que el número de fallecidos aumentó a 3 mil 685, mientras que los heridos suman 16 mil 740. Además, permanecen registrados 190 edificios colapsados y un total de mil 70 réplicas desde el doble sismo ocurrido el 24 de junio.