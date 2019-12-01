Venezuela será gobernado por EEUU hasta que haya transición, anuncia Trump

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que su país gobernará Venezuela de manera temporal, tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, como parte de una operación militar que calificó de “extraordinaria” y sin precedentes recientes.

En conferencia de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago, el mandatario estadounidense detalló que el despliegue estadounidense incluyó operaciones aéreas y tecnológicas que derivaron en un apagón y en la posterior rendición del aparato militar venezolano, sin que se registraran bajas ni pérdidas de equipo de su país.

Además, informó que sus Fuerzas Armadas permanecerán en territorio venezolano para evitar un vacío de poder y garantizar una transición “segura”, al tiempo que adelantó inversiones millonarias de empresas petroleras estadounidenses para reconstruir la infraestructura del país.

Por último, el líder republicano afirmó que Maduro enfrentará a la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico internacional y por encabezar el llamado Cártel de los Soles, responsable, según Trump, de miles de muertes por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El jefe de Estado comparó la operación en Venezuela con otras acciones militares de alto impacto ordenadas por su administración y aseguró que la comunidad venezolana en Estados Unidos celebra la caída del chavista, a quien calificó como una amenaza eliminada para la seguridad nacional.