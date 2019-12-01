Venezuela responde a Estados Unidos con despliegue militar masivo en todo el país

Venezuela responde a Estados Unidos con despliegue militar masivo en todo el país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 14:45:13
Caracas, Venezuela, 11 de noviembre del 2025.– Las Fuerzas Armadas de Venezuela iniciaron este martes 11 de noviembre un operativo militar “masivo” en todo el país, en respuesta al incremento de la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa venezolano, el despliegue incluye fuerzas terrestres, aéreas, navales y misilísticas, además de la milicia bolivariana, con el objetivo de reforzar la defensa nacional ante lo que calificaron como “amenazas externas”.

Washington mantiene desde agosto un operativo antidrogas en la región, en el que participa su portaaviones más avanzado. Este operativo ha resultado, según reportes, en 20 embarcaciones bombardeadas y 76 personas muertas, lo que ha generado tensión entre ambos gobiernos.

El presidente Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de intentar su derrocamiento mediante maniobras militares, aunque aseguró que Venezuela está preparada para defender su soberanía. “Nadie nos va a intimidar. Nuestro pueblo y nuestras fuerzas armadas están listos para responder ante cualquier agresión”, advirtió el mandatario.

