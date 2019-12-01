Venezuela denuncia confiscación de petrolero por parte de EEUU

Venezuela denuncia confiscación de petrolero por parte de EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 09:26:59
Caracas, Venezuela, a 13 de diciembre 2025.- El gobierno de Venezuela denunció ante la Organización Marítima Internacional (OMI) la confiscación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos en aguas cercanas a sus costas, informó el Ministerio de Hidrocarburos del país sudamericano.

A través de una publicación en la red social Instagram, la cartera aseveró que la Unión Americana “quiere el petróleo” de Caracas y lo “quiere sin pagar”.

Según el Ejecutivo chavista ste acto constituye “una violación flagrante de la libertad de navegación y comercio marítimo”.

“Venezuela está haciendo lo que debe hacerse, que es apelar al derecho, apelar a la legalidad internacional y defender nuestros recursos naturales”, indicó la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, citada en la publicación.

En ese sentido, la funcionaria exigió la activación de todos los mecanismos previstos en los convenios internacionales, entre ellos, proteger la libertad de navegación, garantizar el comercio marítimo petrolero, así como sancionar actos hostiles contra embarcaciones civiles.

