Venezuela cumplirá todas las demandas de EEUU, asegura Administración Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 11:45:38
Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de enero 2026.- La Administración Trump, aseguró que el actual gobierno de Venezuela dejó en claro que cumplirá con todas las demandas de Estados Unidos, tras la detención de Nicolás Maduro.

En entrevista para la cadena CNN, Stephen Miller, asesor presidencial, declaró que Caracas “ha enviado mensajes” al secretario de Estado, Marco Rubio, para “dejar claro” que cumplirán “los términos, las demandas y los requisitos de Estados Unidos”.

Igualmente, el funcionario estadounidense destacó que la situación actual en Venezuela es producto de haber cercado al país suramericano durante meses en el mar Caribe con “la Armada más grande la historia” y por la destrucción de barcos adjudicados al narcotráfico.

Cabe señalar que, desde las declaraciones de Miller, Delcy Rodríguez ocupó el cargo de presidenta encargada en la nación venezolana y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su asesor, junto con Marco Rubio y el jefe del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, serán los encargados de controlar la transición en Venezuela.

