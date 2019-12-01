Venezuela acusa a EEUU de querer imponer una nueva colonia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 10:49:44

Nueva York, Estados Unidos, a 24 de diciembre 2025.- El representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, acusó a Estados Unidos de buscar imponer una nueva colonia en su territorio, al bloquear los petroleros sancionados que entran y salen del país suramericano.

De acuerdo con el diplomático venezolano, el bloqueo supone “un crimen de agresión con el que el mandatario pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela”.

De igual forma, el político sudamericano se refirió a los ataques de la Unión Americana contra las presuntas “narcolanchas” en el Caribe, que han cobrado la vida de más de 100 personas, y al “ataque armado” que el Gobierno “viene anunciando desde hace semanas”.

“Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia; un gigantesco crimen de agresión en desarrollo fuera de todo parámetro nacional, lógica legal y precedente histórico”, afirmó Moncada.

Igualmente, advirtió de que Venezuela “es solo el primer objetivo de un plan mayor”.

“(EEUU) pretende imponerse sobre los derechos fundamentales de todos los estados del continente americano, aun a costa de la destrucción de la ONU”, aseveró el representante de Caracas ante la ONU.