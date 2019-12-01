"Vemos una peligrosa normalización del uso de la fuerza", advierte Pedro Sánchez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 12:19:39

Barcelona, España, a 18 de abril 2026.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró que “hoy vemos una peligrosa normalización del uso de la fuerza”.

“La democracia no puede darse por sentada. Hoy vemos una peligrosa normalización del uso de la fuerza. Dentro de nuestras sociedades crece la desigualdad y la desinformación. El riesgo es que la democracia se vacíe por dentro. No basta con resistir, tenemos que proponer, liderar, tenemos que demostrar que la democracia se puede fortalecer”, aseveró el mandatario español.

Lo anterior, durante su discurso de apertura en el marco de la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que se celebra en la ciudad de Barcelona, y a la cual asistieron líderes de gobiernos progresistas, entre ellos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por otra parte, el socialista Sánchez propuso reformar las instituciones internacionales, especialmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que además a su entender ahora debe ser presidida por una mujer.

“Creemos en un orden internacional basado en reglas. Pero el sistema multilateral necesita renovarse. La ONU solo podrá sobrevivir si representa la realidad. Necesitamos una ONU más democrática, más representativa. Ha llegado el momento de que la ONU sea renovada y dirigida por una mujer”, afirmó el izquierdista.